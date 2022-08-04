大豐電上半年每股賺2.03元 寬頻滲透率近6成

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（中央社記者江明晏台北4日電）有線電視及寬頻業者大豐有線電視上半年合併營收新台幣9.94億元，每股盈餘（EPS）2.03元，優於去年同期，且旗下寬頻用戶滲透率破58%，帶進約3億收入挹注，占比達28%，成長率逐季增加。

大豐電今天發布新聞稿宣布上半年財報，同時指出今年4月本土COVID-19疫情再度升溫，逾半數企業選擇恢復居家辦公，學校也祭出多項停課標準，家用寬頻需求因此再度大增，進而帶動民眾選擇申裝高M速產品，以符合一家人遠距教學、辦公、娛樂的需求。

大豐電董事長張銘志表示，穩定的家用寬頻及大量數據傳輸為民眾的首要需求，也是大大寬頻的服務亮點，在4月時重啟居家防疫專案，幫助消費者在WFH（work from home）時期免為網速煩惱，截至目前申裝超過360M的大頻寬用戶相較前兩年已翻倍成長，成為主力營收動能。

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由於數位匯流時代來臨，觀眾收視習慣改變，目光逐漸轉向OTT影音平台及自媒體平台（YouTube、抖音），有線電視業者在這波浪潮中紛紛力求轉型發展。大豐電發言人劉家君指出，面對有線電視用戶連年緩降的現實，大豐及早掌握轉型趨勢，自去年7月起引進4K雙模機t.Gateway，市場反應良好。該機上盒目前已獲得Amazon授權認證，將在第3季獨家裝載Amazon Prime Video影音服務，消費者在家就能隨點隨看Amazon原創影視作品。

大豐電以「大大寬頻」為品牌提高寬頻普及率，7月初寬頻戶數已突破13萬戶。大豐電表示，今年力拚供裝2萬台以上4K雙模機，滲透率突破6成，期望再創營收高峰，搶攻寬頻市占。（編輯：趙蔚蘭）1110804