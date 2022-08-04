亞德客-KY下修今年業績成長幅度 午盤一度觸跌停

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）氣動元件大廠亞德客-KY下修今年度業績成長幅度至高個位數百分點，今天股價開低走低，午盤一度觸及跌停745元，跌破去年11月上旬前波低點，創2020年11月上旬以來波段新低。

展望下半年營運，亞德客-KY在3日線上法人說明會中預期，第3季部分出貨可能受到客戶觀望延遲出貨、產能擴充保守影響，儘管預期第4季市場需求回溫，不過亞德客-KY下修今年業績成長幅度從中高雙位數百分點至高個位數百分點，今年全年營業利益率下調至30%出頭。

展望中國氣動元件市況，美系外資法人預期，亞德客-KY在中國業績可能從原先預估的年成長高個位數百分點、下修至持平甚至小幅年減，由於中國市場占亞德客-KY整體業績比重超過9成，影響下半年亞德客-KY營運表現。

在稼動率，法人也預估，亞德客-KY第3季平均稼動率從原先預期的110%、下修至100%至110%區間，反映部分客戶需求拉貨的不確定性。

展望第4季，亞德客-KY預期需求可逐步回溫，主要是中國大陸政府在選舉過後可望推出刺激市場需求的政策，此外原油和商品價格下滑，預期高通膨將趨緩，有助市場需求回溫；法人預期，亞德客-KY第4季業績有機會回到成長軌道。

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從價格來看，亞德客-KY指出，目前氣動元件產品價格持穩，此外原物料價格下滑，有助毛利率表現，至於營業利益率要看營收規模是否擴大。

亞德客-KY持續布局線性滑軌產能，法人指出，到第2季線性滑軌對亞德客-KY單季營收貢獻來到人民幣6000萬元，預估到2023年，線性滑軌年產能可從今年底的人民幣20億元增加至30億元，不過今年線性滑軌銷售額將從原先預期的人民幣5億元下修至3億元，主要是受中國COVID-19疫情管控影響。（編輯：趙蔚蘭）1110804