華新科上半年獲利年減62% 每股賺3.35元

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件廠華新科今天公布上半年稅後獲利新台幣16.26億元，年減62.3%，每股基本純益3.35元，其中第2季獲利7.6億元，季減12.2%，每股基本純益1.56元。

華新科上半年合併營收195.67億元，較去年同期221.63億元減少11.7%，上半年合併毛利率21.36%，較去年同期31.82%減少近10.5個百分點，上半年合併營業利益19.88億元，營益率10.16%，較去年同期22.93%減少12.7個百分點。

上半年華新科稅後淨利16.26億元，較去年同期43.08億元下滑62.3%，上半年每股基本純益3.35元，低於去年同期8.88元。

華新科第2季合併營收98.51億元，較第1季97.16億元微增1.4%，是2020年第3季以來第3低，單季合併毛利率21.81%，較第1季20.91%微增0.9個百分點，第2季合併營業利益10.42億元，營益率10.58%，較第1季9.73%微增0.85個百分點。

華新科第2季稅後獲利7.6億元，較第1季8.66億元減少12.2%，單季每股基本純益1.56元，低於第1季1.79元。

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展望下半年景氣，華新科先前表示「不會太樂觀」，主要是俄羅斯與烏克蘭戰爭未緩，加上全球通膨和升息變數，COVID-19疫情仍未紓緩，整體消費力受到排擠，但年底消費旺季和明年初大中華區農曆春節需求仍在。

展望今年營運，華新科預估業績仍可較去年小幅成長，第2季應該是今年單季低點。法人預估，華新科今年業績較去年小增1%至3%區間，不過因原物料價格上漲和中國封控變數，今年獲利恐小幅年減。（編輯：張均懋）1110804