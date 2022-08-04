國科會率團首度參展德國MEDICA展 續攻美CES展

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（中央社記者鄭鴻達台北4日電）為推動台灣科技新創國際品牌與連結全球產業鏈，國科會今天表示，將嚴選全台30家頂尖台灣學研新創團隊於11月前進德國MEDICA 2022全球生技醫材產業展以及明年1月率百家科技新創，再次進攻美國CES 2023全球消費性電子展。

國科會發布新聞稿表示，這次首度與德國杜塞道夫國際醫療展（MEDICA）大會合作、規劃三大亮點參展，包括以官方名義設置台灣智慧醫療主題館，帶領團隊參加大會雙新創競賽，也爭取到在展中規模最大的MCHF論壇，辦理Taiwan Start-up Showcase。

國科會說，Taiwan Start-up Showcase將以精準健康、遠距照護、精準醫療為3大主軸，為台灣生醫新創打造國際級舞台，促進台灣新創成功鏈結歐美創投及產業機會。

國科會說明，每年11月在德國舉辦的醫療器材展，和每年1月在美國舉辦的消費性電子展CES，是全球科技產業扮演著全球科技產業關鍵鏈結的平台。

國科會說明，MEDICA是舉辦超過40年的全球指標會展，也是拓展歐洲生技醫材市場的關鍵平台，每年平均吸引70國、5000家廠商參展，也有超過10萬觀展人次。

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至於CES消費性電子展，即使受疫情影響，依然吸引119國、1800家媒體以及4.5萬名來訪人數，來訪者包含科技產業菁英、創投等。

國科會表示，台灣科技新創基地（TTA）將在CES 2023，以更嚴格遴選機制，挑選足以展現台灣科技優勢的科技新創參展，也將邀請國際業師培訓入選團隊，盼藉贏得CES 2023 Innovation Awards，使台灣新創進一步加深與全球產業鏈結，壯大台灣科技創新優勢，布局全球產業機會。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110804