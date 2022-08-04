國際貨櫃需求放緩？業界指可藉調控艙位穩運價

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（中央社記者賴言曦台北4日電）國際航商馬士基（Maersk）第2季財報亮眼，並指良好收益來自不尋常市況，海運業第4季逐漸正常化，貨櫃需求將放緩；貨攬業者捷迅表示，船公司第4季可透過艙位調控穩定運價，預估今年航運業表現仍會比疫情前好。

捷迅今天召開線上法人說明會，經營團隊表示，中國4、5月封控造成轉單效應，印度、越南等國因而受惠，但在俄烏戰爭、高通膨及燃料成本高漲下，美國消費者減少家居、消費性電子用品等非必要支出，觀察客戶8月下單量，約年減3到4成。

海運傳統旺季為第3季，但捷迅指出，美國零售商紛紛調降財測，顯示傳統旺季恐怕將「旺季不旺」，運價下跌幅度以美西最大；雖然目前市況呈衰退，但因德國碼頭工人、美西自營卡車司機罷工議題持續發酵中，運價短期穩定。

捷迅提到，雖然未來運價預估仍會穩步下降，但船公司第4季也可透過調整艙位穩定運價，預料航運業今年營運表現仍舊會比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前好。

航空貨運方面，隨著各國邊境逐步減封，航空班次開始逐步上升。捷迅指出，目前航空運價約落在每公斤新台幣200元左右，雖然比去年4、5月的高峰期低，但已較疫情前高，預料航空公司會持續調整供給量以維持運價。

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展望後市，捷迅指出，目前已感受到客戶庫存增加現象，加上俄烏戰爭干擾，物流周邊如卡車、碼頭、倉儲成本增加，導致貨主在出貨時會更審慎檢視成本，接下來需觀察第4季是否出現旺季拉貨潮，帶動需求動能，為運價提供支撐。

在碼頭工人及自營卡車司機談判方面，捷迅指出，高通膨導致出貨量減少，因此勞方沒有太多談判籌碼，但美國內陸運輸依然有不順暢的問題，因此仍要觀察後續發展。（編輯：楊蘭軒）1110804