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研華7月營收年增22.69% 歐洲市場創新高

2022/8/5 14:26
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（中央社記者吳家豪台北5日電）工業電腦廠龍頭研華今天公布7月合併營收新台幣59.68億元，相較6月創下的歷史新高64.34億元減少7.24%，但年增22.69%；歐洲7月營收創歷史新高，年增40%。

累計今年前7個月研華合併營收達389.12億元，較去年同期成長20.71%。

研華7月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.05，累計今年1至7月B/B Ratio為1.23。

研華發布新聞稿表示，7月營收從區域別來看，以歐洲、北美及新興市場最為強勁，分別年增40%、24%及50%，其中歐洲單月營收創歷史最佳成績；中國市場因客戶庫存調整表現疲弱，較去年同期小幅衰退。

就事業群而言，研華7月以應用電腦事業群、嵌入式物聯網平台事業群及物聯雲暨影像科技事業群表現最佳，營收分別年增62%、30%及15%。

此外，強固型工業電腦廠神基公布7月合併營收29.65億元，月減9.65%，年增23.41%；累計今年前7個月合併營收180.08億元，年增4.01%。

神基董事長黃明漢先前在股東會表示，已拿到美系運輸物流業者的強固型電腦訂單，最快今年下半年開始挹注業績，明年會有比較多的出貨量。（編輯：趙蔚蘭）1110805

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