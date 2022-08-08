台塑四寶保守看後市 第3季營收估略遜第2季

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑四寶今天公布7月營收及展望，四大公司7月合併營收共新台幣1557.46億元，月減14%。展望8月及第3季營業表現，受到需求萎縮影響，台塑四寶看待後市普遍保守，認為第3季營收將較第2季略減。

台塑表示，因全球COVID-19疫情反覆、通膨嚴重及歐美相繼升息，房地產、家電及電子產業景氣趨緩，民生用品終端需求萎縮，石化產品行情走跌，另台塑第3季歲修廠數量增加，開工率低於第2季。

台塑表示，在價、量齊跌下，預期第3季營業額比第2季少，但第3季有62億元現金股利挹注獲利，稍可為本業利益下滑帶來彌補。

南亞表示，市場終端消費疲弱，供應鏈庫存高，產品價格下滑，部分化工產品售價觸及成本線，同業開始減停產，市場供需狀況仍須時間調節，目前市況偏保守，預估第3季營收較第2季略減。

台化表示，預估第3季合併營收將比第2季少，量、價皆有較大幅度下滑，其中又以量的影響較大，不過市場近日出現轉折，下游心態略微修正，聚酯纖維終端客戶進行備貨，產銷率轉好。

台化指出，不過塑料價格則大幅滑落，業者減產應付虧損，低價促使下游少量備貨因應需求，市況稍見築底曙光，但通膨、升息使市場信心薄弱，原油價格牽動市場，上週原油大跌拖累石化產品行情是近期常態，目前油價仍主導石化塑膠業者的景氣。

台塑化則分析，目前利比亞部分油田開始復工，且全球煉廠逐漸進入檢修期，原油需求減少加上產油國供給持續增加，將使原油庫存逐步建立，預期8月份油價維持弱勢，但8月下旬大西洋颶風活動可能增加，提供油價下檔有所支撐。（編輯：楊凱翔）1110808