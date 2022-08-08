花蓮食物銀行開幕 台塑、王長庚公益信託持續贊助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑企業暨王長庚公益信託今年再度贊助新台幣348萬元給臻佶祥服務協會，成立食物銀行共享園區花蓮站，預計每年可服務6000人次，減少近500公噸物資浪費。

台塑企業暨王長庚公益信託今天獲臻佶祥服務協會邀請，參與食物銀行共享園區花蓮站開幕式。

王長庚公益信託主任委員王瑞瑜透過新聞稿表示，地球資源有限，食物浪費不但造成經濟損失，也加劇氣候暖化的危機，若能透過推動惜食、續食，不但是將資源有效利用的其中一項具體做法，還可協助弱勢民眾得以溫飽。

根據國際糧農組織（FAO）統計，全球每年浪費的糧食達生產量的1/3，且為了處理剩食，還會額外增加碳排放量。

台塑企業暨王長庚公益信託自2019年起與臻佶祥服務協會合作，透過贊助262萬元設施設備給「惜食中途島」，擴大處理善心物資的量能，並將食材媒合轉發至無家者服務單位。

2021年，台塑企業王長庚公益信託進一步贊助415萬元給台北食物銀行共享園區，協助臻佶祥服務協會擴大食物銀行資源整合，成為弱勢家庭、獨居長者及無家者補充基本生活物資的主要來源。（編輯：楊凱翔）1110808