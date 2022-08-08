終端需求不振 台塑四寶7月營收皆月減逾1成

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（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑四大公司今天公布7月業績，合併營業額共新台幣1557.46億元，年增8.8%，但受通膨、終端需求疲弱等影響，台塑四寶7月營收均較6月下滑，營業額合計共月減14%。

台塑今年7月營收為199.36億元，月減16.7%，年減10.8%。台塑說明， 7月如預期配合台塑化OL-2（第二套輕油裂解廠）歲修，開工率降低導致產銷量減少，另電子等產業景氣疲弱，終端消費需求低迷，拖累石化產品市場行情，影響銷售價。

南亞7月營收279.7億元，月減13%，年減24%。南亞分析，7月減幅與原預估持平看法有異，主要是EG（乙二醇）因虧損而大幅減產及BPA（雙酚A）銷售量、價大幅下修，但電路板需求良好，營收增加，環氧樹脂反應原料成本調降售價，聚酯產品則因美國國慶導致交運量減少。

台化7月營收312.5億元，月減14.3%，年增3.3%。台化表示，因通膨壓力及政府升息措施影發終端消費緊縮，市場對總體經濟淨信心不足，開動降低採購觀望，影響產品行情走跌。

台塑化7月營收765.89億元，月減13.4%，年增42.3%。台塑化指出，煉油事業方面，杜拜原油每桶均價及外銷油品價差皆比6月少，7月產品每桶平均售價為121美元；烯烴事業方面，乙烯、丙烯與丁二烯受下游需求疲弱及輕油價格走跌影響，平均售價均較6月低，另裂解汽油價格也遜於6月，全產品平均售價每噸比6月少76美元。（編輯：楊凱翔）1110808