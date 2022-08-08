晶華上半年每股賺2.67元 看旺第3季營運

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（中央社記者江明晏台北8日電）晶華酒店今天公布財報，第2季合併稅後淨利1.09億元，年減3.28%，如不含達美樂利益則增加51.11%。晶華第2季每股賺0.69元，累計上半年每股盈餘2.67元，公司看旺第3季營運動能。

國內飯店龍頭業者晶華今天召開董事會通過2022年第2季及上半年合併財務報表。

晶華第2季總營收為新台幣10.41億元，年增1.53%，合併稅後淨利為1.09億元，比去年同期的1.13億元、減少3.28%，如不含達美樂利益則合併稅後淨利增加51.11%。第2季每股盈餘為0.69元，比去年同期每股0.87元、減少0.18元。

晶華上半年總營收為24.63億元，年減4.27%，晶華表示，營收減少主要因為仍受到COVID-19疫情的影響，邊境管制無境外旅客，商務旅遊也尚未開放；另外，子公司達美樂因去年股權移轉不再認列營收，如不含達美樂營收則增加14.69%。

上半年綜合利益為4.72億元，比去年同期增加45.88%，主要原因包括國外營運機構財務報表換算的兌換利益，因美元升值與日幣貶值而呈現增加。

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上半年合併稅後淨利為3.9億元，比去年同期的4.08億元、減少4.37%，主要是達美樂因去年股權移轉不再認列其損益，如不含達美樂利益則合併稅後淨利增加11.5%，每股盈餘2.67元，比去年同期每股新台幣2.98元、減少0.31元。

展望後市，晶華表示，由於「悠遊國旅補助方案」於7月中旬正式上路，週日至週四入住集團各酒店、每人每晚最高可獲得1300元的政府補助，加上暑假親子家庭客層專案住房需求暢旺，夏季國旅商機大增。而隨著疫情趨緩，以及七夕情人節、父親節等重大節日的推波助瀾下，餐飲商機也大幅恢復，甫落幕的台北國際夏季旅展與台灣美食展的銷售也創下佳績，將為第3季挹注強勁的營運動能。（編輯：楊凱翔）1110808