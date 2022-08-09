麥肯錫：純網銀鯰魚效應 難掀金融市場格局巨變

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（中央社記者謝方娪台北9日電）樂天國際銀行、將來銀行、LINE Bank3家純網銀已全數開業，麥肯錫分析，純網銀並非市場領先者，但從傳統銀行數位帳戶大量增加，可見純網銀帶來鯰魚效應；不過麥肯錫預期，純網銀的推出並不會對整體金融市場格局帶來天翻地覆的改變。

麥肯錫今天舉行「疫情加速數位轉型，台灣銀行如何在新時代創造價值？」記者會，分享對台灣消費金融的調查發現。

麥肯錫資深顧問管國霖談到，純網銀目前開戶數仍落後主要銀行數位帳戶，且在存放款規模上，相比傳統銀行存放比落在7成至8成區間，有2家純網銀存放比不到1成、1家落在3成左右，銀行最主要業務為存放利差，若銀行吸收大量資金，放款卻沒有大幅斬獲，利潤就很難出現。

管國霖表示，這也是為何目前純網銀都還面臨持續虧損狀態，短期內甚至有增資壓力出現，且這樣的狀態可能短期內無法改變，主因零售銀行和個人金融需要非常長的投資期和回報回收期，5到10年都是非常合理的狀態。

管國霖認為，純網銀造成的鯰魚效應，確實讓銀行數位帳戶數變多，且讓利率競爭變得更直接且劇烈，但目前並沒有對整體產業最後經營成果造成巨大改變。

管國霖指出，若後續純網銀沒有打造出生態圈，要在競爭的紅海市場裡占有一席之地，困難度將非常高。（編輯：楊凱翔）1110809