台股量縮震盪萬五失而復得 航運金融強勢

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天震盪整理，一度失守萬五大關，不過電子權值股回穩、航運勁揚、金融反彈，台股翻紅收復萬五大關，終場收在15050.28點，漲29.87點，成交量僅新台幣1843.85億元。

美國將於10日晚間公布消費者物價指數（CPI），牽動9月美國聯準會（Fed）升息動向，台股今天盤勢震盪，盤中最低來到14905.23點，下跌115.18點，暫失萬五大關。

午盤過後電子權值股台積電跌幅收斂，鴻海、聯電翻紅，航運股在長榮7月營收創高助攻下勁揚，金融反彈，助大盤翻紅收復萬五大關。

尾盤航運、金融走強，終場加權指數收在15050.28點，漲29.87點，漲幅0.2%，成交值1843.85億元，電子股終場小跌0.07%，金融勁揚0.96%，航運上漲1.36%。

晶圓代工龍頭台積電今天震盪，終場收在510元，小跌0.39%，市值來到13.22兆元。聯發科終場收在694元，下跌2.12%；聯電盤中翻紅，終場收平盤41.05元。鴻海漲0.93%，收在109元，日月光投控收在87.7元，跌0.23%，台達電收在265元，漲0.19%。

航運股貨櫃三雄漲跌互見，長榮終場收105元，上漲3.96%，萬海收105元，下跌2.33%，陽明收93.3元，上漲2.41%；航空雙雄長榮航收31.6元，跌0.16%，華航收21.85元，漲0.69%。

金控股漲多於跌，其中富邦金收在57.9元，跌0.34%，國泰金尾盤翻黑收46.1元，小跌0.11%，中信金收23.3元，漲0.87%，兆豐金收36.9元，上漲2.5%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台海危機升高，近期台股震盪，不過加權指數有機會在14000點至14500點出現紮實底部，8月中旬以前，台股反映財報與展望保守因素，個股震盪加劇。

從資金面和技術面來看，沈建宏指出，台股融資餘額跌破2000億元，融資減幅大於指數減幅，台股指數高點迄今跌幅超過20%，跌幅與評價使台股投資價值浮現。

他表示，美國10年債殖利率以及諸多原物料報價下滑，僅油價維持高檔，預期下半年通膨可降溫，此外美元匯率升勢趨緩，國際資金賣超亞股漸緩，外資在台指期未平倉仍是淨多單等因素，預期下半年台股大幅下跌機率不高。

從類股來看，沈建宏建議可留意汽車與電動車供應鏈、經濟解封受惠股、伺服器產業、低軌道衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的蘋果供應鏈、股價超跌且兼具高股息與產業成長性子族群。（編輯：張均懋）1110809