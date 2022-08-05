外資7月出走逾1500億 創近12年單月第5大淨匯出量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布7月外資動向，整體外資單月淨匯出50.751億美元（約新台幣1520億元），創今年單月次大淨匯出量；整體外資已連2月出走，合計淨匯出逾76億美元。

金管會官員受訪表示，美國持續升息下，資金難免會往利息較高的區域流動，官員也證實，7月整體外資淨匯出50.751億美元，是創下2011年以來單月第5大淨匯出量。

美國聯準會（Fed）今年上半年累計已升息6碼，為打擊通膨，美國聯準會7月續升3碼，台美利差持續擴大，外資7月持續加大淨匯出力道，連2月不回頭。

金管會今天公布，7月外資淨匯出50.85億美元、陸資淨匯入0.099億美元，整體外資7月淨匯出50.751億美元，連2月合計淨匯出高達76.121億美元，折合新台幣逾2200億元。

美國升息牽動全球資金流向，今年3月美國聯準會啟動升息，整體外資即轉向匯出，3、4月合計淨匯出達115.79億美元，5月轉向淨匯入近27億美元，6、7月就再轉向淨匯出，6月淨匯出25.37億美元，7月淨匯出擴大至50.751億美元。

不過若從累計餘額觀察，截至7月底止，外資累計淨匯入餘額達2183.09億美元、陸資累計淨匯入餘額0.376億美元，合計整體外資累計淨匯入餘額2183.466億美元，仍有約新台幣6.5兆元資金動能。

金管會同步公布，今年前7月外資累計賣超上市股票8564.41億元、賣超上櫃股票425.2億元；陸資累計賣超上市股票6.69億元、賣超上櫃股票2.33億元，整體外資前7月已賣超台股8998.63億元，超過歷年外資全年賣超台股金額。（編輯：楊凱翔）1110805