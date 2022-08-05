共軍台海演習 央行：匯市未見外資恐慌性賣出

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（中央社記者張璦台北5日電）共軍在台海周邊演習牽動金融市場，新台幣盤中測試30元關卡；央行官員今天表示，本週以來「確實有做小幅度調節」，但未見外資恐慌性匯出，最近這一、兩天股匯市都已較平穩。

央行今天召開記者會，公布7月外匯存底為5478.11億美元，月減11.52億美元，終結連續2個月上升。央行外匯局局長蔡烱民指出，7月外資匯出（本金加計盈餘）達80至90億美元，為今年4月以來的較大規模。

媒體關切央行本週是否出手調節匯市，蔡烱民表示，央行立場一向是匯率維持動態穩定，市場變動大時會進場適度調節，這週以週一、週二匯市成交金額較大，不過最近這一、兩天比較穩定，調節力道相對較小；央行會觀察市場供需情形，「本週以來確實有做小幅度的調節」。

媒體進一步詢問，央行本週陸續有調節動作，8月外匯存底數字比7月低的機率是否相對較高，蔡烱民回應，「這很難講」，央行調節幅度不會很大，外匯存底主要是看孳息與匯率變動。

蔡烱民指出，本週外資賣超台股金額較大的天數並不多，匯市並未看到恐慌性賣出，在市場不確定性偏高下，本週匯市僅一、兩天的波動較大且成交量較高，但近兩天股匯市都已較平穩。

他補充，昨天、今天匯市交易量較低，原因是賣方惜售、買方不急著買，市場態度觀望，沒有失序。

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針對台海若擦槍走火導致外資恐慌性匯出，央行如何維持匯市穩定，蔡烱民指出，如同央行總裁楊金龍日前表態「沒有問題」，外匯存底非常充裕，各方面流動性足夠，且台灣經常帳長期呈現順差。

此外，全球央行啟動升息循環，媒體提問美國聯準會（Fed）後續動作為何，蔡烱民表示，依照市場觀點和聯準會觀點，到今年底前聯準會還有3次會議，預期大概尚有4碼升息空間，年底利率應會達3.25%至3.5%。（編輯：林克倫）1110805