櫃買業績發表會下週登場 至興等9家公司上陣

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）配合上櫃公司111年第2季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列主題式「櫃買市場業績發表會」，下週由電機機械、富櫃200指數及櫃買特色三大主題產業，包括至興、91APP*-KY、港建等共9家公司登場。

櫃買中心系列業績發表會將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加）。

櫃買中心指出，台灣電機機械產業擁有完整供應鏈體系，且其中許多在櫃買市場掛牌企業獲利良好，16日（週二）推出「電機機械」主題，邀請汽機車精密零組件製造廠商至興、自動化感測器製造廠商桓達，以及航太、半導體與光電零組件整合製造廠商千附精密3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值最大及流動性最佳的200檔上櫃股票，該指數與台灣中小型股票漲跌變化息息相關，是追蹤上櫃股票市場走勢最佳指標。

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櫃買中心表示，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股上櫃公司，18日（週四）推出「富櫃200（二）」主題，邀請新零售軟體開發與服務廠商91APP*-KY，被動元件、半導體與LED自動化設備製造廠商萬潤，以及工業用玻纖紗與玻纖布製造廠商富喬3家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，19日（週五）推出「櫃買特色」主題，邀請印刷電路板、半導體與電子組裝設備代理銷售及售後服務廠商港建、專業醫療用品連鎖通路商杏一，以及從事期貨經紀與自營業務元大期3家公司經營團隊線上直播說明。（編輯：張均懋）1110810