更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座
運動

世界羽球聯盟積分修正 戴資穎8月底可望重回球后寶座

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手
文化

三宅一生84歲病逝 賈伯斯招牌高領黑衣出自他手

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

緯謙打造中小企業數位轉型平台 盼推展到東南亞

2022/8/10 13:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠緯創旗下緯謙科技攜手台灣微軟及台北市政府，今天宣布共同打造數位轉型平台，協助中小企業數位轉型。緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙表示，希望以台灣為基地，將相關服務推展到東南亞國家。

黃柏漙出席合作記者會表示，這次透過與台北市政府的合作，緯謙也有規劃投入中小企業數位轉型的服務，將以台灣為基地。台商在東南亞也有很多據點，因此東南亞是接下來要發展的地區。

黃柏漙強調，服務上雲後無國界，到哪裡都可以用。未來東南亞有望成為台商根據地之一，緯謙希望透過數位轉型平台，與當地企業合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

緯謙總經理夏志豪說，數位轉型平台將透過輔導協助方式，協助中小企業持續導入新技術與雲服務，對象為具備初步數位基礎且具備連鎖、加盟潛力的零售、餐飲、美容業者。

夏志豪說，此次邀請27家資訊服務業者，針對中小企業或連鎖業者提供客製化服務及工具，協助推動數位轉型。中小企業可以在輔導顧問指導下，學習數位轉型概念，利用數位轉型工具進行實作。（編輯：趙蔚蘭）1110810

緯謙
緯創旗下緯謙結盟甲骨文 拓雲端布局
黃柏漙
從筆電跨界外骨骼 代工廠軟硬兼施找新藍海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族