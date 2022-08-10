緯謙打造中小企業數位轉型平台 盼推展到東南亞

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（中央社記者吳家豪台北10日電）代工廠緯創旗下緯謙科技攜手台灣微軟及台北市政府，今天宣布共同打造數位轉型平台，協助中小企業數位轉型。緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙表示，希望以台灣為基地，將相關服務推展到東南亞國家。

黃柏漙出席合作記者會表示，這次透過與台北市政府的合作，緯謙也有規劃投入中小企業數位轉型的服務，將以台灣為基地。台商在東南亞也有很多據點，因此東南亞是接下來要發展的地區。

黃柏漙強調，服務上雲後無國界，到哪裡都可以用。未來東南亞有望成為台商根據地之一，緯謙希望透過數位轉型平台，與當地企業合作。

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緯謙總經理夏志豪說，數位轉型平台將透過輔導協助方式，協助中小企業持續導入新技術與雲服務，對象為具備初步數位基礎且具備連鎖、加盟潛力的零售、餐飲、美容業者。

夏志豪說，此次邀請27家資訊服務業者，針對中小企業或連鎖業者提供客製化服務及工具，協助推動數位轉型。中小企業可以在輔導顧問指導下，學習數位轉型概念，利用數位轉型工具進行實作。（編輯：趙蔚蘭）1110810