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核二除役環評案通過 原能會將依法核發除役許可

2022/8/10 17:05
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（中央社記者曾智怡台北10日電）核二廠除役計畫環評案今天過關，原能會表示，確認台電取得環保署認可的環境影響評估資料後，將依法核發核二廠除役許可，並持續執行相關視察及安全審查，嚴格管制除役作業。

核二廠兩部機組運轉執照分別於110年12月及112年3月屆期，台電公司依核子反應器設施管制法的規定，於107年12月向原能會提出核二廠除役許可申請，同年並將核二廠除役計畫環境影響相關文件送環保署審查。

原能會已於109年10月完成核二廠除役計畫安全審查作業。

環保署今天召開環評大會審查核二廠除役環評案，建議補充修正後通過。原能會透過新聞稿表示，確認台電取得環保署認可的環境影響評估相關資料後，即會依法辦理後續核二廠除役許可核發作業。

原能會指出，核發除役許可後，台電核二廠應確實依除役計畫執行相關作業，且在執行輻射特性調查、廠房及設備的除污與拆除等作業前，應依管制要求提送細部計畫，經原能會審查通過後據以執行。

此外，台電應確實依除役計畫規劃期程，完成用過燃料室內乾貯設施，以確保除役作業可如期如質完成。

作為核能安全主管機關，原能會強調將持續執行相關視察及安全審查作業，確認除役期間燃料安全、輻射安全及放射性廢棄物管理等各項作業，均能符合安全及品質的要求，為民眾安全把關。（編輯：林興盟）1110810

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