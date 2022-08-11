三商壽今年3度增資 擬辦私募引進策略投資人

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（中央社記者謝方娪台北11日電）三商美邦人壽6月底淨值剩新台幣261億元，相較去年底下降37%，淨值比及資本適足率雙雙低於法定標準。三商壽今天董事會通過擬私募辦理普通股現金增資，在總股數不逾20億股額度內，引進策略投資人強化資本。

依保險業相關管理辦法規定，保險業於每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

三商壽今天董事會通過今年第2季財報，揭露淨值為261億元，相較去年底下降37%，主因上半年受升息及股票市場變動影響，造成業主權益波動劇烈。三商壽表示，因公司適時採取停損機制，有效降低波動風險下，與整體壽險業淨值下降52.3%相較，降幅相對和緩。

三商壽截至6月底淨值比為2%，資本適足率估計為190%，皆低於法定標準，三商壽表示，公司已於今年初採取行動因應，啟動現金增資致力強化資本，7月14日再公告辦理現金增資10億股，展現大股東三商投控及三商集團力挺三商壽的決心。

三商壽今天董事會中再通過擬以私募辦理普通股現金增資，在總股數不超過20億股額度內，引進策略投資人大幅挹注資金以強化資本，若公、私募合計，三商壽今年已3度辦理增資。

依今年初三商壽現金增資35億元即增加資本適足率約17%推估，三商壽在完成下半年公募及私募計畫後，可望有效提升公司淨值比及資本適足率至法定標準之上。

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三商壽7月13日以83.5億元處分內湖精英大樓，可認列12.6億元獲利，後續三商壽將在有利條件下陸續處分長期持有的台北信義區舊總部大樓及台中七期達摩大樓部分樓層，實現不動產投資獲利，以強化未來資本。

三商壽強調，雖然淨值仍因短期市場波動受影響，但與壽險公司現金流量沒有直接必然關係，公司沒有流動性問題，對客戶保障權益不會有實質上影響；隨近期債券價格回穩、股票指數回升，三商壽表示，公司7月淨值已有回升。（編輯：黃國倫）1110811