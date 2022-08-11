M31看好下半年營收仍有顯著動能 全年拚增30%

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（中央社記者張建中新竹11日電）矽智財（IP）廠M31總經理張原熏今天表示，上半年營收表現還不錯，下半年仍有顯著動能，今年營收可望成長20%至25%，並朝成長30%的方向努力。

M31下午召開線上法人說明會，張原熏說，上半年營收新台幣5.47億元，較去年同期成長28.09%，表現還不錯，全年營收可望成長20%至25%，並努力朝成長30%的方向努力。

張原熏表示，今年營收成長動能主要來自先進製程IP開發得到好的成果。當前半導體業界對產業景氣觀望，不過將帶動新研發動能升溫，對M31是好機會。

除授權金收入成長外，張原熏指出，今年權利金收入也可望成長20%，占整體營收比重將維持在15%左右水準。

針對與英特爾（Intel）的合作，張原熏說，英特爾將是M31未來重要合作夥伴，除基礎元件IP外，希望與英特爾能有更多的合作，將視市場需求及終端客戶需求的方向邁進。

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至於美國推動晶片法案，並傳出美國將限制電子設計自動化（EDA）軟體出口中國，張原熏表示，M31希望能夠各區域均衡發展，滿足不同需求，不過美國晶片法案及對中國的管制措施，對M31業務並無影響，反而可能帶動中國先進製程的需求，對M31在中國的業務有利。

至於新設台北辦公室，張原熏說，主要是因應未來發展，需要更多的研發人才，台北辦公室將使M31在延攬人才方面能有更多元的選擇。（編輯：林興盟）1110811