水泥船全岸電降低環境衝擊 亞泥奪TSAA永續行動金獎

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（中央社記者賴言曦台北12日電）遠東集團旗下亞洲水泥以「水泥船永續全岸電」獲得第2屆「TSAA台灣永續行動獎」金獎，是唯一獲獎的水泥公司。

亞泥今天透過新聞稿說明，過去水泥船靠港主要是用燃油發電，以提供船上各式電力需求，卻因此產生空汙及噪音；為降低對海洋生態的衝擊，亞泥聯手隸屬遠東集團的裕民航運，分階段在高雄港、台中港、基隆港、花蓮港及旗下水泥專用輪進行岸電工程。

亞泥目前共有4艘水泥專用輪，隸屬在裕民航運，用以將花蓮廠生產的水泥載運到台灣各地和國外市場。

亞泥指出，透過改用岸上電源，將船舶用油需求量完全降至零，每年除了節省超過1474噸的船舶用油，更有效減少5329噸二氧化碳、硫氧化物及氮氧化物等污染物排放，大幅提升水泥船卸貨效率，縮短50%的卸貨時程，總投資金額為新台幣3739萬元。

亞泥提到，岸電工程施工難度高，不但要考量港口潮差、碼頭範圍、不同船隻電源設計規範，還要配合各船船期和天候因素，其中最大的考驗就是船舶發電機供電與岸電電力，必須在不停電的情況下進行轉換。

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亞泥表示，從去年開始，水泥船在靠港時，發電機可全部停機，節省運轉操作的人力，並將人員安排處理其他維修工作，進一步優化人力資源，此法不僅適用在亞泥的所有水泥船，也能推廣給其他航運業者。

TSAA評審則認為，岸電工程是國際間推動綠色港埠的方法之一；過去船舶在靠港期間得仰賴柴油發電機發電，會產生油臭味且作業聲響大，但亞泥打造出全台規模最大的全岸電系統，不但可降低噪音、避免空氣污染，對於協助落實低碳綠色港灣也有極大意義。（編輯：翟思嘉）1110812