同欣電下半年業績較上半年拚小幅成長 看好車用影像

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（中央社記者張建中新竹12日電）同欣電總經理張嘉帥今天預期第3季業績季減個位數百分點，下半年業績較上半年持平、拚小幅成長，車用影像產品需求看到2025年，同欣電按計畫擴新竹和八德廠產能因應，手機影像產品估明年上半年觸底。

半導體構裝廠同欣電下午舉行線上法人說明會，新上任的張嘉帥首次參加法說會面對法人提問。展望第3季，他指出，由於經濟大環境和中國COVID-19疫情封控仍有不確定性，加上消費性產品客戶存貨偏高、客戶第3季修正明顯，預估同欣電第3季業績可能季減個位數百分點。

從4大產品線來看，張嘉帥指出，高頻無線通訊模組第3季業績可季增、但第4季恐季減，主要是八德新廠轉移有空窗期；混合積體電路模組第3季恐下滑、第4季可回穩，主要是壓力感測器受中國需求減緩影響；陶瓷基板第3季下滑，主要受中國封控影響車用照明陶瓷基板需求，第4季可回穩成長；影像產品下半年表現持平。

展望下半年，張嘉帥預期，同欣電下半年業績可較上半年持平，拚小幅成長，客戶需求及產品組合健康，下半年毛利率穩健維持水準。

從應用類別來看，張嘉帥表示，下半年車用產品可持續成長，預估到2023年，車用業績占比可超過5成；未來持續布局工業應用。

法人問及手機等消費電子影像產品市況，張嘉帥直言，第3季客戶可能對消費影像產品構裝拉貨踩剎車，下半年手機影像產品需求可能大幅度修正；張嘉帥指出，在影像產品，車用比重已大於手機等消費產品。

根據資料，今年上半年車用占同欣電整體業績比重達到47%，智慧型手機約24%，工業占17%，通訊基礎設施占6%，醫療占5%。

法人問及明年業績走勢，張嘉帥表示，目前與客戶溝通來看，明年高頻無線通訊模組和混合積體電路模組業績可持平；陶瓷基板預期今年下半年見底、明年不會再往下；車用影像產品持續成長，手機影像產品預估明年上半年觸底。

車用影像產品成為同欣電重要布局方向之一，張嘉帥表示，車用CMOS影像感測元件構裝需求已經看到2025年，同欣電在新竹廠擴產，預計9月開始花費2季到3季時間安裝設備，明年第2季客戶認證、明年底前認證完畢，預計2024年進入量產階段，到2024年底產能滿載，下一階段八德廠區重啟擴產計畫，因應到2025年客戶需求。

除了車用影像產品，張嘉帥指出，同欣電車用布局鎖定智慧化和電動化兩大方向，切入車用功率模組，藉此衍生更多陶瓷基板應用契機；同欣電也規劃在主要廠區提供更多元化的車用影像構裝技術產品，因應不同客戶需求。

至於八德新廠進度，張嘉帥指出，部分建廠進度受到供應商原物料供貨影響，進度遞延2個月，轉廠進展遞延至10月初作業，未來八德廠區將是同欣電布局車用產線的重要基地。

同欣電第2季合併營收36.05億元，較第1季34.65億元成長4%，年增5%，單季合併毛利率37.76%，較第1季33.8%增加近4個百分點，年增6.1個百分點，合併營業利益10.17億元，營益率28.21%，較第1季24.6%增加3.6個百分點。

同欣電第2季稅後獲利9.98億元，創單季新高，較第1季9.08億元成長9.9%，單季每股純益5.59元，優於第1季的5.07元，主要受惠匯兌利益。

同欣電今年上半年合併營收70.71億元，較去年同期65.76億元成長7.5%，上半年合併毛利率35.8%，較去年同期29.2%增加6.6個百分點，上半年合併營業利益18.69億元，營益率26.4%，較去年同期20.8%增加5.6個百分點。

同欣電上半年稅後淨利利19.06億元，較去年同期11.07億元大增72.1%，上半年每股純益10.67元，優於去年同期的6.21元。（編輯：張均懋）1110812