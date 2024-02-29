同欣電看好陶瓷基板業績 新品專案2025年發酵

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）半導體構裝廠同欣電預期，第1季營收將較去年第4季下降，力拚較去年同期持平，今年看好陶瓷基板和高頻無線通訊模組業績，也看好新產品專案認證有助2025年起營運表現。

同欣電下午舉行線上法人說明會，展望今年營運，總經理張嘉帥預估，第1季受季節性因素影響，預期營收將較去年第4季下降，力拚較去年同期持平，預期今年毛利率有機會落在25%至30%的目標中上區間。

展望今年4大產品線成長性，張嘉帥預期，陶瓷基板項目成長性最佳，其次是高頻無線通訊模組，接著是混合積體電路模組，最後是影像產品。

從應用來看，張嘉帥指出，去年車用供應鏈處於逆風，去年第2季開始景氣逐季向下，目前已到谷底，預期今年車用領域可結束低谷站穩腳步，預期今年車用項目業績目標較去年持平，同欣電車用產品持續位於供應鏈金字塔上半部。

同欣電有數項新產品專案認證進行中，新專案將成為2025年營收成長關鍵。張嘉帥分析，陶瓷基板項目今年有重大專案，其中AMB新產品日系客戶認證中，期盼2025年有結果，可用在電動車或油電混合車的逆變器，既有陶瓷DPC產品已有美系客戶用於雷射領域，今年預估有中國工業用客戶新案進展，此外LED陶瓷基板在手機閃光燈和車用也有新專案進行中，預期最快2026年有新營收貢獻。

在大瓦數功率半導體封裝和分離式元件模組，張嘉帥表示，同欣電持續與美系客戶合作。

在菲律賓產線，張嘉帥表示，受到國際地緣政治緊張、供應鏈調整等因素影響，同欣電在菲律賓生產基地產能逐漸填滿。

法人指出，同欣電陶瓷基板DPC產品在LED領域應用市占率約7成，車用影像產品在封裝領域市占率約5成，同欣電車用影像封裝多與先進駕駛輔助系統（ADAS）應用有關。

同欣電去年第4季稅後獲利新台幣4.86億元，季增74%，每股稅後純益2.33元，去年累計稅後獲利11.5億元，年減63.4%，累計每股基本純益5.5元。（編輯：張均懋）1130229