台海情勢升高 專家：高資產客戶資金不至大幅外流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北13日電）台海局勢近日升高，銀行密切關注高資產客戶動向，專家認為，高資產客戶資金不至於大幅外移，不過銀行持續提高本土化新商品開發能力以吸引客戶中長期資金停留意願，將是後續重點。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，台海局勢緊繃，銀行業者持續關注高資產客戶動向。銀行業者觀察，目前高資產客戶仍主要觀察美國利率走勢，台海局勢並未牽動高資產客戶資金大幅出走，不過也有銀行業者評估，高資產客戶即使資金外移有限，後續匯回意願將大幅降低。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑認為，下半年美國核心CPI減緩速度、美國聯準會（Fed）利率點陣圖目標值及國內半導體產業業績表現將是資金流向的觀察重點。

林士傑分析，近年台商資金回流，主因美中貿易戰關係緊張加上國際反避稅浪潮所致，考量前述因素，應仍會是台商資金選擇繼續留在台灣的原因，加上回流資金在實質投資、金融服務已發揮一定績效，評估此次台海情勢緊張應不至於影響資金大幅外流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他進一步指出，中共應非常清楚，台海一旦爆發衝突，主要國家若加入制裁陣線，同樣也會衝擊中國境內資金停泊意願，導致資金大幅流出，傷害金融市場及經濟，在利害權衡下，估計兩岸會維持步步為營態勢，降低衝突大幅升高可能性。

林士傑表示，國內業者無法控制市場面因素變化，不過可改變國內環境，以增加高資產客戶中長期資金停留意願，包括提高專業服務能力、稅務規劃能力、國際接軌能力、提高具實力的海外通路、本土化新商品開發能力等，且發展綠色永續籌資中心、開發永續類新理財商品，應是台灣具潛力可發展的方向。（編輯：郭無患）1110813