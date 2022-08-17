瓦城啟動人才發展計畫 廚師邁向千人

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（中央社記者江明晏台北17日電）連鎖餐飲集團瓦城宣布，今年啟動人才發展計畫，並加速對內訓練晉升，截至目前為止，瓦城集團廚師人數突破900人，相較2021年增加了100多位。

近兩年受疫情影響，餐飲業面臨挑戰，不少品牌積極邁向數位轉型，期待透過擴大通路版圖以減緩衝擊，瓦城泰統集團今天發布新聞稿指出，在疫情期間加速對內訓練，許多員工通過考核獲得晉升。

截至目前為止，瓦城集團廚師人數已正式突破900人，相較2021年增加了100多位，穩步邁向千人大關。同時，隨著疫情趨緩，人潮回流百貨通路，瓦城7月營收成長，創下年增逾90%的表現。

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瓦城董事長徐承義表示，在疫情中集團不減薪、更利用這段期間加強訓練，完成年中評鑑與考核；截至今年上半年統計，今年更有超過半數、達500位廚師獲晉升，而其中有60位晉升為「廚務主管」。

徐承義表示，目前正在加緊腳步籌建的全球研發中心，其關鍵因素之一在於人才，瓦城集團今年進一步啟動人才發展計畫，有四大方向，首先對外釋出「校園畢業生菁英發展計畫」，招募畢業生加入瓦城；其二對內推動「菁英發展計畫」，提供獎金鼓勵優秀員工晉升發展；其三，鼓勵「兼職轉正職」，延攬正職人才；最後有「退役同仁發展計畫」，把好的人才續留在瓦城做更多彈性的貢獻。（編輯：翟思嘉）1110817