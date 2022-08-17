瞄準疫後解封商機 台灣食品拓展星、馬市場

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（中央社記者侯姿瑩、實習記者廖彥甄新加坡-吉隆坡17日專電）瞄準疫情解封商機，經濟部攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，透過系列活動協助業者拓展星、馬等海外市場。業者表示，規劃擴大進口台灣食品品項。

經濟部國貿局與貿協今天舉辦「台灣食品連環購Go」聯合記者會，從台北與新加坡、馬來西亞、越南、韓國等4國視訊連線，推廣台灣食品。

國貿局指出，台灣食品業具產品多元化、研發創新及彈性客製化生產能力，受各國買主及消費者青睞。目前國外觀光客因疫情無法赴台旅遊，經濟部透過「台灣食品全球GO計畫」將台灣食品推向全球，一解各國民眾對台灣食品的思念之情。

新加坡記者會現場展示包括太陽餅、鳳梨酥、濾掛式咖啡、花雕雞泡麵、黑木耳飲品等品項，展現台灣食品的多元化。

新加坡台灣貿易中心主任吳宜玲表示，台灣食品深受新加坡消費者喜愛，當地一家超市業者將於9月舉辦台灣食品節，品項包括餅乾、飲料、麵條及茶。至於下月登場的新加坡國際食品展，台灣館也將有24家業者展出多項產品。

今天出席記者會的台、星食品進口商及通路業者都表示，期盼將更多台灣食品引進新加坡，包括新加坡消費者喜愛的太陽餅、特色泡麵等。

除了實體通路，吳宜玲表示，也規劃與當地電商平台合作，促銷台灣食品。

另外，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智指出，馬國市場以穆斯林族群為大宗，希望藉由這次計畫讓台灣商品打進主流市場。目前已有1000多家台灣廠商完成清真認證，未來將協助更多台灣業者進行清真認證及產品進口的政策法規事務。

吉隆坡台灣貿易中心主任彭湘尹說，除了糕餅、糖果等甜食，馬來西亞人特別喜愛台灣醬料及泡麵，這些也會是這次計畫的重點品項。

經濟部日前表示，將提撥新台幣2億元啟動「台灣食品全球GO」計畫，協助業者於東北亞、東南亞、北美等擴大推廣加工食品；預計2000家次廠商受惠、商機達6200萬美元。（編輯：林憬屏）1110817

瞄準疫情解封商機，經濟部攜手外貿協會啟動「台灣食品全球GO計畫」，協助業者拓銷新加坡等海外市場，圖為17日記者會展示的台灣食品。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月17日