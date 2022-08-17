哈日族跨境掃貨 代購電商上半年業績增6成

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（中央社記者吳家豪台北17日電）PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂今天公布上半年營運成績，受惠於日本跨境購物需求，上半年業績年增60%，已達到去年整年營收的70%。

比比昂發布新聞稿指出，上半年熱銷品類為動漫公仔、藥妝、服飾，尤其平台上「隨選即買」服務因與日本當地逾200間商家合作，藥妝品類業績大幅成長約3倍。

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業者分析，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，雖然日本海外旅遊已逐漸開放，但仍有邊境管制的防疫規定與擔心疫情風險，導致前往日本的台灣旅客不到往年的1%，加上日幣匯率近期創25年新低，帶動台灣人對日本跨境購物的需求。

比比昂社長羅薇琳說，雖然跨境代購服務提供消費者購買所需日本商品的管道，但許多消費者仍面臨語言隔閡或多收服務費的情況。為提供更便利的跨境購物體驗，比比昂18日將正式推出日本藥妝商城，提供中文化介面與新台幣計價等服務。（編輯：張良知）1110817