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看清雙邊經濟利多一場空 中東歐與中國合作機制10年玩完
首頁 / 證券

泰鼎-KY上半年每股賺4.08元 創歷年新高

2022/8/17 19:30
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（中央社記者江明晏台北17日電）泰鼎-KY第2季淨利約為新台幣3.61億元，年增23.9%，每股賺1.9元，累計上半年每股賺4.08元，創歷年新高。主要客戶調整放緩後，預估8、9月營運回升，第4季表現將優於第3季。

PCB大廠泰鼎-KY今天舉行董事會，會中通過111年第2季合併財務報表，合併營收約為39.71億元，年增13.7%，營業毛利約為8.96億元，年增34.3%，營業淨利約為4.02億元，年增33.2%，歸屬於母公司業主本期淨利約為3.61億元，年增23.9%，每股稅後盈餘1.9元。

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泰鼎-KY上半年合併營收81.16億元，年增20.2%，營業毛利約為17.51億元，年增36.4%，營業淨利約為8.14億元，年增61.2%，歸屬於母公司業主本期淨利約為7.75億元，年增73.9%，每股稅後盈餘4.08元，創歷年新高。

展望後續營運，泰鼎-KY表示，受到主要客戶調整影響，目前對第3季營運持保守看法，預期7月有望來到谷底，8、9月回升，第4季則會優於第3季，仍看好2022全年營收、獲利較2021年成長。（編輯：楊蘭軒）1110817

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