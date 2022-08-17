元太新竹、桃園擴新產線 滿足電子紙材料供需

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（中央社記者潘智義台北17日電）電子紙廠元太科技今天在線上法人說明會宣布，將於興建中的新竹廠辦大樓，新設第5條及第6條電子紙薄膜產線。

元太並指出，將投資新台幣33.05億元，於桃園市觀音區增設一座新廠，用於製造電子紙及軟性材料。

元太說明，由於電子紙市場持續穩定成長，為滿足電子紙材料供應需求，同步於各製造據點布局電子紙產能規劃。

此外，元太子公司川奇光電董事會通過，投資人民幣3.25億元，將於揚州廠區興建電子紙材料製造廠房。

元太科技今天公布，第2季單季合併營收為新台幣74.52億元，較去年第2季大幅成長84%，歸屬於母公司淨利為23.74億元，單季每股盈餘（EPS）2.08元。

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元太統計，2022上半年合併營收134.13億元，較去年同期成長58%，營業利益為33.96億元，已超過去年全年營業利益。累計上半年營收為近11年同期新高，營業利益、淨利及EPS則同步創下歷年來新高。

元太表示，2022年上半年電子紙應用市場需求強勁，因疫情帶動的「無接觸經濟」延續，全球大型零售連鎖商店持續導入電子紙貨架標籤應用安裝；而電子書閱讀器及電子紙筆記本品牌則推出彩色、換頁速度更快，及電子紙螢幕尺寸更大的機種，以刺激市場換機潮。（編輯：楊凱翔）1110817