櫃買業績發表會23日登場 12家企業輪翻上陣

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）配合第2季財務報告公告，櫃買中心一系列線上「櫃買市場業績發表會」，將於23日、24日、25日及26日接續推出「光電與半導體」、「富櫃200（三）」、「興櫃特色」及「精緻生活」等主題，由友輝、勝品等12家公司輪翻上陣。

櫃買中心指出，隨著科技產品日新月異，光電業及半導體業為台灣重要科技產業發展的一環。23日將聚焦光電與半導體類股，與會的公司有專精於液晶顯示器背光模組的光學膜廠商友輝、從事安全監控系統產品研發製造廠商勝品，以及專業伺服器遠端管理晶片廠信驊3家公司線上直播說明。

櫃買中心表示，富櫃200指數成分股為代表台灣中小型股票櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，該指數亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，可讓投資人以更多元途徑直接參與投資上櫃市場。24日加碼推出第三場「富櫃200」主題業績發表會，邀請散熱解決方案供應商力致、國內醫藥品連鎖通路商大樹，以及專業石英元件製造廠商加高3家公司經營團隊線上直播說明。

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「興櫃特色」場次將於25日舉行，分別為從事角色動畫製作工具的甲尚、從事觸控面板製造及銷售的創為精密，及從事「BPO委外營運」服務的戰略新板公司程曦資訊，公司經營團隊將直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

另為展現櫃買市場多元特色，26日推出「精緻生活」主題，邀請百貨影音銷售知名品牌集雅社、家飾鑄件廠商泰金-KY，以及飾品配件供應商弘帆3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。（編輯：張均懋）1110818