半導體防疫品進口增 第2季經常帳順差5季低點

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（中央社記者蘇思云台北19日電）中央銀行今天公布第2季國際收支，由於進口半導體設備、礦產品、防疫用品明顯增加，導致第2季經常帳順差為265.5億美元，較去年同期減少29.9億美元，來到5季來低點。

國際收支（Balance of Payments）是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易。央行今天公布今年第2季國際收支，第2季經常帳順差265.5億美元，金融帳淨資產增加243.6億美元，央行準備資產增加38.2億美元。

央行官員表示，第2季經常帳順差較去年同季減少29.9億美元，其中商品貿易順差177.9億美元，較上年同季減少60.8億美元，不過商品出口跟進口都創下歷年新高，主要是國際原物料價格維持高檔，以及半導體設備、防疫用品購置增加，導致進口增額大於出口增額。

央行官員指出，半導體設備進口近1年都處於高檔，今年第2季進口88億美元，是歷年單季第3高，僅次於去年第3季的92億美元跟去年第4季的90億美元。

礦產品進口215億美元，創單季次高，僅次於2008年第3季，其中以原油進口年增35億美元最多，其次為煤礦採購增加24億美元、液化天然氣增加20億美元；防疫用品今年第2季進口36億美元，年增18億美元。

第2季金融帳淨資產增加243.6億美元，意味金融帳淨流出，已是連續48季淨流出。

央行官員表示，金融帳持續淨流出，主要是證券投資，證券投資淨資產增加266.2億美元。其中，居民對外證券投資淨增加136.5億美元，主要是壽險公司持續投資海外債券，但幅度較先前較少，可能也跟第2季資本市場震盪有關；非居民證券投資淨減少129.7億美元，主要是外資減持台股。

央行也補充，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，不只台灣，日本、新加坡、南韓、德國多呈現同樣情形。

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服務收支順差37.3億美元，較去年同季增加13.5億美元，主要是貨運收入增加。此外，央行官員表示，旅行收入為5.89億美元，旅行支出為4.63億美元，都創下2020年第2季以來新高，但跟過去幾十億元相比仍處於低點，數據主要反映出入境人次增加，但是跟起疫情前的出入境人數相比，仍相對較低。

根據央行統計，累計今年上半年經常帳順差568億美元，金融帳淨資產增加562.9億美元，央行準備資產增加40.7億美元。（編輯：楊凱翔）1110819