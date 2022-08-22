淨零難靠現有技術 中研院提去碳燃氫等5大機會

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（中央社記者張璦、鄭鴻達台北22日電）2050淨零排放為全球共識，中央研究院院長廖俊智今天指出，台灣僅靠現有技術難以達成此目標，未來零碳電力為重中之重，能源選項需具備多元性、本土性、分散性，他並提出光電效率提升、去碳燃氫等5大機會。

工商協進會「第262次公亮紀念講座」今天登場，由中央研究院院長廖俊智針對「台灣淨零排放的科學解方及產業契機」發表演說，工商協進會理事長吳東亮致詞。

吳東亮致詞表示，面對氣候變遷挑戰，全球已凝聚共識，盼在2050年達到淨零排放，而台灣是出口導向的經濟體，也是國際供應鏈重要一環，為接軌國際淨零趨勢，企業必須努力轉型，政府、科研單位也必須積極投入資源來開發新能源、固碳技術，打造低碳能源系統。

吳東亮指出，能源轉型是實現淨零排放關鍵，然而極端氣候下，如乾旱會影響水力發電，異常降雨會影響太陽光電，工商界迫切想知道，是否可掌控再生能源作為基載電力的風險，以及是否有更可靠、穩定的潔淨能源可作為選項。

廖俊智在專題演講時表示，台灣工商業非常發達，溫室氣體總排放量中，能源部門占逾9成，因此台灣要減碳，能源是最重要的課題；不過，用現有技術幾乎不可能達成2050淨零排放目標，一定要仰賴新科技。

地緣政治風險之下，廖俊智說，能源選項要具備多元性、本土性、分散性，2050年能源需求將大量電氣化，零碳電力為重中之重；他點出台灣5大機會，包含太陽光電效率提升、甲烷裂解去碳燃氫、地熱能、黑潮發電，與生質碳匯。

首先，針對太陽光電，他表示，應提高太陽光電轉化效率，以科技換取土地，減緩土地需求的社會壓力；目前市售單晶矽太陽能電池轉換效率約在21.5%至22%，希望能在2024年底之前，達成轉換效率接近或超過29%，且能量產的次世代太陽能電池製造技術。

去碳燃氫發電方面，廖俊智說，這是具規模的去碳電力選項，相較風電、光電穩定，且可達低碳、甚至零碳；同時，副產品碳黑是重要工業原料，具有經濟價值，可獲益以降低發電成本，但目前仍有技術上的限制。

他指出，地熱能、黑潮發電都是台灣自產能源且穩定，若開發成功，有望成為基載電力；不過，加速技術布建也需法規面的促成，比如地熱能開發專法的制定，與完善環評對地熱能開發的規範。

交流環節中，吳東亮表示，新技術令人興奮，且5年、10年可望實現，還有很多商機，工商界可以投資；但現實面的問題，工商界希望有綠色、充足、安定、成本合理的供電。

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吳東亮說，氣候變遷影響，最近四川水力發電出現問題，同時，俄烏戰爭，原料成本大漲，工商界一直在問一個問題，歐盟在特定條件下，將部分核能、天然氣視為綠能，台灣是否也要考慮。

廖俊智回應，這方面可以與主管單位多多討論，中研院在核能方面著墨較少，但有在積極追蹤國際的核能研究走向；未來不管什麼技術，都要密切關注，現在無法解決的問題，或許將來可以解決，現在對某些能源的偏好或避免，未來由於科技發展，這些都可能出現改變。（編輯：蘇志宗）1110822