防範金融詐騙 證交所教八大守則

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天針對防範金融詐騙，推出教戰守則，教投資人不要點選未知連結等「八不」，避免錢財損失。

證交所發布新聞稿指出，詐騙集團不論是亂槍打鳥、威脅利誘，或者是竊取個資後，編造以假亂真的情境以取得信任，最終，都必須要透過受害者提供金錢或者相關資訊，才可以得逞。

因此，證交所強調，防範金融詐騙的最佳對策，就是堅定的拒絕，勇敢說「不」。面對常見詐騙訊息「近期飆股資訊，請點選連結加入群組」、「大金融教授的投資組合」、「你的帳戶涉及洗錢，請至ATM進行身分確認」等，很多人在眼花撩亂、茫然失措下，給了騙徒可乘之機，造成金錢損失。

因此，證交所提醒，當民眾面對可能的金融詐騙時，一定要「心頭抓乎定」，拒絕各種可疑的誘惑與要求，不要被騙徒牽著鼻子走。

台灣證交所彙整了各種詐騙案例，提出了8個避開金融詐騙的拒絕之道。首先，不要接聽無來電顯示的陌生電話；顯示號碼的來電都有可能是虛假的號碼，而未顯示號碼的來電，更無法得知背後發話方的身分。

第2點，不要點選未知的簡訊或連結；不明的網路連結，可能藏有病毒、木馬程式等，將進一步危害行動裝置的使用安全、造成個資外洩，或被用來當作挖礦、網路攻擊的媒介。

第3點，不要聽信投資明牌；投資還是要靠自己做功課，盲目跟隨明牌的投資人，往往成為股市炒手坑殺的對象。第4，不要相信建立在金錢往來上的關係；單純由金錢往來所建立的關係，不僅會隨著金錢的停止提供而終止，而且會隨著金錢糾紛而惡化。

第5點，不要害怕莫名的威脅；面對威脅，主動尋求司法單位協助。第6，不要聽從指示操作ATM或者匯款；ATM只能轉出金錢，不能作為身分確認或其他用途。

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第7，不要提供個資；洩露的個資常常成為騙徒下次詐騙的工具。最後，不要投資不熟悉的商品；即使別人講得天花亂墜，也要先行了解、研究標的後，再評估投資，切忌盲目投資不了解的商品。

證交所指出，為了避免詐騙，在投資前，一定要循正當管道，取得投資標的資訊。可透過證交所官網或公開資訊觀測站，查詢被投資公司之交易、財務與業務資訊，並於合法的金融機構與平台進行交易，才是最穩當的做法。（編輯：楊蘭軒）1110822