亞洲工業4.0系列展24日登場 逾千家廠商秀9大主題

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）亞洲工業4.0暨智慧製造系列展將於24日至27日於台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1000多家，使用4000個攤位。

主辦單位表示，24日起登場的Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，匯集台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展及台北國際數位化機械要素展等9大科技主題展。

其中自動化展與機器人展，有來自德國、日本、瑞士等多家外商公司展出；模具展及3D列印展聚焦產品開發端的製程相關技術；物流暨物聯網展與冷鏈科技展展出亮點涵蓋箱式倉儲機器人、自主移動機器人、高速自動分揀機等；雷射展今年邁入第10屆，展出規模創新高；流體傳動展展出自動化設備高品質精密零組件。

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亞洲工業4.0暨智慧製造系列展會期間，同步規劃超過百場專業論壇及研討會活動，其中2022 TAIROA國際論壇邀請業界經營管理者，分享企業關鍵競爭力；台德智慧機械論壇分享台德工業的合作案例。

從參展商來看，包括上銀、三菱電機、松下與有利康、艾波比ABB、川崎重工、台灣西門子、台灣安川電機、台灣那智不二越（Nachi）、施耐德、台達電、士林電機、東元電機、研華、廣運集團、盟立集團、台灣愛普生等指標性企業，展示人工智慧、機器人、機械手臂、自動化設備和產線等智慧製造解決方案。（編輯：張均懋）1110823