研華展示5大智慧永續方案 推動綠色轉型

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（中央社記者吳家豪台北24日電）工業電腦廠龍頭研華今天宣布攜手偲倢、誠睿、漢門、譜威和科智等夥伴，於2022年台北國際自動化工業大展共同展示智慧工廠環安衛、智慧機械、環境能源管理、永續工廠方案和AI（人工智慧）方案等5大主題方案，推動綠色轉型。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠透過新聞稿說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖然為企業營運帶來高度不確定性，卻也有效加速企業數位轉型的腳步。近年隨著永續意識抬頭，也刺激各界對環境永續ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的重視。

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張敏忠表示，為有效掌握這波永續轉型趨勢，研華今年聚焦數位轉型與ESG永續議題，偕同台灣產業生態夥伴合作，以共同實現綠色轉型與永續目標。

台北國際自動化工業大展從今天起至27日舉辦，為國內規模最大智慧製造展覽會「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」的一部分，今年系列展匯集1200多家參展廠商、使用超過4000個攤位，展出從製造端到應用端所需的軟硬體設備及整合系統。（編輯：趙蔚蘭）1110824