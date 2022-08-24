航空MRO業務 亞航估2024年恢復至疫前水準

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（中央社記者賴言曦台北24日電）專攻飛機檢修業務的亞洲航空今天召開法說會，經營團隊表示，隨著航空業逐步復甦，預估今年將有1700架飛機復飛，其中約75%有MRO（保養、維修及翻修）需求，支撐2022年、2023年MRO營收，預估2024年MRO產業有望恢復至2019年水準。

貨運停機線維護部分，亞航表示，雖然客運市場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但貨運市場成長，除既有的順豐航空等貨運業者增開班次外，今年7月起，中國大陸籍中原龍浩航空的停機線業務也從原先待命性質轉為半代理服務。

客運方面，亞航表示，目前除了跟馬來西亞亞洲航空（Malaysia AirAsia）及泰國獅子航空（Thai Lion Air）合約增納A330型機停機線服務，另與某越籍航空進入簽約階段，規劃今年第4季起在桃園、高雄站提供A320型機全代理服務。

國內軍用市場方面，亞航表示，軍機事業部附件廠的維修採購物料陸續獲補，滿足空軍年度計畫性檢修需求，下半年營收將持續成長，另陸續完成F-16型機的零附件能籌建置，爭取軍方待修件進場，增加公司營收。

另在屏東、松山廠部分，亞航表示，屏東廠因應後疫情航空業景氣復甦，持續加強推動國內、外民航機赴屏東廠進行維修及噴漆作業，以充分運用棚廠效能及增加營收；松山廠則已取得今年至2026年的行政專機及查核機維修新案。

直升機事業部方面，亞航表示，公司是Breeze-Eastern吊掛公司授權在亞洲地區除日本及印度之外的維修中心，因此除了現有客戶空勤總隊及韓國國防採購計劃管理局（DAPA）外，也積極拓展韓國消防部門的直升機吊掛業務。

展望直升機事業，亞航提到，將持續依照國防自主指導，規劃完成各型機的主旋翼片能籌，並與美國飛機維修公司Aviation Blade Service簽訂旋翼片維修策略聯盟，期望透過原廠技術移轉，拓展業務。

另外，亞航今天股價下跌0.1元，收在17.4元，跌幅0.57%。（編輯：楊凱翔）1110824