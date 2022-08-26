集雅社下半年迎旺季 拚連7年營運攀峰

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（中央社記者江明晏台北26日電）集雅社今天舉行法說會，因展店效益挹注，6年來營收、獲利屢創新高，今年上半年每股賺1.94元，看好下半年百貨家電業旺季挹注下，力拚今年營收獲利連7年攀峰。

全台百貨通路市占第一的家電通路商集雅社今天受櫃買中心邀請舉辦法人說明會，會中財務長李伯昌表示，集雅社目前全台共有65家分店，隨著展店效益挹注，6年來營收、獲利連年成長，屢創新高。

集雅社今年上半年每股盈餘（EPS）1.94元，年增49.23%；而通常下半年更是百貨家電業的旺季，力拚集雅社今年營收、獲利可望連7年攀峰。

集雅社表示，從近6年的營收與獲利表現來看，「積極展店」是開創新局的重要策略之一。未來，除了持續進軍百貨及大型購物中心，維持百貨購物中心市占率外，也將積極以六都為主要拓展自有門市標的。

集雅社進一步指出，體驗消費當道，國際大廠願意砸下資源與通路合作，目前集雅社與SONY、LG、Samsung、Panasonic、HITACHI、SHARP等國際知名品牌都有合作智慧生活體驗館或品牌館，看好智慧家電推升買氣，集雅社未來將更積極與品牌合作，開設相關情境體驗門市。

此外，今年以來，集雅社在空調銷售上也有亮眼的成績，尤其在LG與Panasonic空調商品銷售額，都有將近一倍的成長率。

在未來發展的部分，集雅社表示，將持續朝線上、線下兩大塊來做經營。線下的部分，積極拓展自有門市；線上部分，將持續與各大電商合作推出不同的優惠活動搶市。

面對9月即將開打的百貨週年慶，集雅社指出，看好今年的買氣，因此同步與東源物流和通達智能兩家大型物流公司合作，盼加快到貨速度。（編輯：趙蔚蘭）1110826