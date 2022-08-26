美而快聚焦電商事業 處分日翔軟板約4成股權

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（中央社記者江明晏台北26日電）電商集團美而快今天召開董事會，通過擬處分所持有子公司日翔軟板科技40.72%股權，處分價格為新台幣1.85億元，剩餘19.84%股權，預計明年處分完畢，未來將可完全聚焦電商核心事業，改善財務結構。

美而快指出，公司自2018年轉型投入電商領域，經3年轉型後，近3年合併營收平均年成長率達39%，2021年電商事業群占整體營收達75%，2022年上半年更快速拉升達82%，且電商事業不僅為集團營收快速成長的主要動力，更已成為集團的主要獲利來源。

為了將集團資源更聚焦發展電商核心事業，董事會通過處分日翔股權，並取得處份價格1.85億元，對公司往後加大力道投資電商事業將產生相當助益。

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美而快近幾年結合網紅經濟與時尚電商概念，已打造「品牌孵化平台」與「網紅流量變現」的經營策略方程式，並帶動今年第2季合併營收7.9億元，創下單季歷史新高；營業利益0.67億元，歸屬公司稅後淨利0.47億元，年增率分別為47.3%、135.6%，每股稅後盈餘（EPS）為1.34元，為近7年單季最佳表現。

美而快指出，創造網紅經濟，為公司的核心競爭力，陸續處分非核心事業，將資源轉入核心事業，擴大核心事業經濟規模，是長期以來的方針。（編輯：蘇志宗）1110826