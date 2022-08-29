布局東協 玉山銀新設曼谷、胡志明市代表處

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）玉山銀行持續布局東協市場，宣布新設曼谷、胡志明市代表人辦事處；玉山目前在全球10個國家地區，已設有30個據點。

玉山金控今天發布新聞稿，宣布東協布局再推進，玉山金控董事長黃永仁、玉山銀行董事長黃男州上週親自前往泰國、越南舉行開業酒會；23日於泰國舉辦的酒會中，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）、駐泰國台北經濟文化辦事處代表莊碩漢及台灣、泰國重要企業代表均親臨酒會表達祝賀。

莊碩漢表示，泰國是台灣推動新南向政策中相當重要的國家，泰國政府持續推動產業轉型，吸引外商投資，這次玉山設立曼谷代表人辦事處，可提供台商良好諮詢服務，也特別肯定玉山在ESG永續發展的投入，成為企業成長發展的夥伴。

泰國華僑協會主席暨台商總會創會總會長余聲清表示，近年來，在泰國積極推動「泰國4.0」政策下，創新與科技相關產業蓬勃發展，也為台商帶來許多發展機會。

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26日於越南胡志明市舉行的開業暨感恩晚宴上，越南央行胡志明市副行長Nguyen Van Dung致詞表示，玉山胡志明市代表處成立，可提升台、越企業間良好合作關係。

玉山金表示，隨著全球供應鏈移轉趨勢，泰國、越南已成為企業投資海外重要據點；玉山目前在越南設有3個據點，包含位於南越的同奈分行及胡志明代表處、北越的河內代表處，在全球10個國家地區已設有30個據點，包含泰國、越南、新加坡、香港、中國、柬埔寨、緬甸、日本、澳洲及美國，今年3月也獲得金管會核准設立日本福岡分行，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務。（編輯：張均懋）1110829