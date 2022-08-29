債券殖利率彈升 國泰金上半年每股淨值降至26.4元

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（中央社記者蘇思云台北29日電）國泰金淨值6月底下降到新台幣4514億元，普通股每股淨值也降到26.4元。國泰金表示，主要反映今年以來資本市場波動、債券殖利率大幅彈升所致，不過金控7月底淨值已回升866億元達5380億元。

國泰金今天舉行第2季線上法人說明會。國泰金發言人鄧崇儀表示，國泰金淨值從去年底的9140億元下降到6月底的4514億元，普通股每股淨值也從去年底的61.5元降到26.4元，其中，國壽人壽淨值也從去年底7421億元降至3157億元，主要反映今年以來資本市場波動、債券殖利率大幅彈升所致。

不過，國內保險業將在2026年實施IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），鄧崇儀表示，屆時將以公允價值衡量保險業資產與負債，國壽在負債部分的減幅會超過資產，若用IFRS 17來看，從去年9月到今年6月底，淨值反而會是增加的。

國泰金財務長陳晏如也說，國泰金7月淨值回升866億元，帳面淨值達到5380億元，每股淨值回升到33元，7月雙重槓桿比回落到125%的水準。升息影響是短空長多，資本市場還在波動，國泰金短期沒有增資計畫，但未來半年到一年，會考慮集團營運情況與可能的併購機會，選擇在最佳時間點進行增資。

至於股利政策，陳晏如表示，距離年底還有4個月，會視狀況、子公司營運情況等來決定，現在談股利政策還太早。

國壽投資部分，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，7月海內外股息收入約60億元左右，近期也有汰弱留強，砍掉表現較差的部位、實現虧損，但是未來要接軌IFRS 17，提升經常性收益率很重要，長期如果沒有疑慮、股息收入不錯的股票，不管價位如何團隊還是會逐漸布建部位，目前很難說是加碼還是減碼，後續會隨外在變化做判斷。債券也有針對表現較差、信評較差的去做調整。

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至於避險成本部分，林昭廷表示，今年上半年因為新台幣貶幅較多，到7月都還有避險利得，在美台利差擴大下，市場上傳統換匯契約（CS）成本增加，相對來講，目前無本金交割遠期外匯（NDF）成本已低於CS，在近期新台幣貶值預期下，NDF成本已降到2%以下。未來會看市場狀況調整，今年整體避險成本績效應該不錯。

美國聯準會（Fed）今年以來頻頻升息，媒體關注對國泰世華銀與國壽的利息貢獻度。國泰金表示，國泰世華銀行今年淨利息收入可望增加25億元左右，國壽因為今年有加碼海外債券，預計今年固定收益部分可增加30億元，如果是明年完整一年，預估增加60億元。（編輯：楊凱翔）1110829