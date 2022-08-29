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上櫃ESG永續高股息報酬指數 10大成分股半導體占7檔

2022/8/29 20:54
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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣指數公司宣布，新編「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」上路，原相、欣銓、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯等半導體股入選成分股，台灣金融高股息存股報酬指數也在今天上路。

台灣指數公司宣布，新編「特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」、「特選台灣金融高股息存股報酬指數」自今天起委由台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣指數公司新聞稿指出，特選上櫃ESG永續高股息報酬指數10大成分股包括半導體族群的原相、欣銓、世界、中美晶、頎邦、環球晶、群聯；光電業的中光電、元太；生技醫療股大江。

依據國際機構晨星（Morningstar）統計，截至2022年第2季，全球ESG（環境、社會、公司治理）主題基金與指數股票型基金（ETF）累計吸引資金淨流入達326億美元、資產規模約2.5兆美元，仍超過2兆美元門檻，顯示ESG投資趨勢蓬勃發展。

台灣指數公司新編「特選台灣金融高股息存股報酬指數」，也自今天起委由台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

台灣金融高股息存股報酬指數權重前10大成分股依序為京城銀、富邦金、國泰金、開發金、兆豐金、永豐金、中信金、第一金、上海商銀及合庫金。（編輯：楊蘭軒）1110829

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