台股量縮整理力守平盤 OTC指數相對強勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美聯準會放鷹，美股續弱，台股今天盤中量縮整理，力守平盤14930點。法人表示，櫃買OTC指數仍有一定熱度，大盤在14500點至14700點回檔支撐。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上週釋出鷹派升息訊息驚嚇全球主要股市，美股4大指數續弱，台股盤中走勢量縮整理，力守平盤之上，金融股相對弱勢，不過代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，面板雙虎友達、群創、彩晶強勢。

到10時30分，台股加權指數來到14931.66點，漲5.47點，漲幅0.04%，成交值相對萎縮來到新台幣919.63億元，其中電子股盤中小漲0.09%，金融股跌0.61%，航運股小漲0.07%。

電子權值股台積電盤中一度翻紅後回檔小幅修正，鴻海力守平盤108元，聯發科、台達電、日月光投控在平盤上下整理，航運股力拚持平，高價股四千金漲跌互見。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，美國聯準會放鷹牽動亞股29日回檔，今天盤中港股和陸股震盪拉回，台股和日股相對有撐，美國聯準會鷹派訊息，讓市場重回升息抑制通膨、且美國加速擴大縮減資產負債表腳步的預期中。

展望台股後市，容逸燊表示，台股持續呈現量縮震盪格局，代表中小型股的櫃買OTC指數仍有一定熱度，大盤在14500點至14700點回檔支撐，外資和投信資金對台股呈現「內熱外冷」局面。（編輯：張均懋）1110830