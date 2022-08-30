更多編輯台推薦新聞：
國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增
生活

國衛院研究：老年人長期吃維生素D 失智風險不減反增

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事
生活

打火弟兄染疫後咳不停易喘 救災出任務怕拖累同事

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風軒嵐諾最快1天內升強颱 9/1至9/3北部防大雨
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股量縮整理力守平盤 OTC指數相對強勢

2022/8/30 10:48（8/30 11:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股30日盤中量縮整理，力守平盤14930點。OTC指數勁揚，面板雙虎友達、群創、彩晶強勢。（中央社檔案照片）
台股30日盤中量縮整理，力守平盤14930點。OTC指數勁揚，面板雙虎友達、群創、彩晶強勢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）美聯準會放鷹，美股續弱，台股今天盤中量縮整理，力守平盤14930點。法人表示，櫃買OTC指數仍有一定熱度，大盤在14500點至14700點回檔支撐。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上週釋出鷹派升息訊息驚嚇全球主要股市，美股4大指數續弱，台股盤中走勢量縮整理，力守平盤之上，金融股相對弱勢，不過代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，面板雙虎友達、群創、彩晶強勢。

到10時30分，台股加權指數來到14931.66點，漲5.47點，漲幅0.04%，成交值相對萎縮來到新台幣919.63億元，其中電子股盤中小漲0.09%，金融股跌0.61%，航運股小漲0.07%。

電子權值股台積電盤中一度翻紅後回檔小幅修正，鴻海力守平盤108元，聯發科、台達電、日月光投控在平盤上下整理，航運股力拚持平，高價股四千金漲跌互見。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，美國聯準會放鷹牽動亞股29日回檔，今天盤中港股和陸股震盪拉回，台股和日股相對有撐，美國聯準會鷹派訊息，讓市場重回升息抑制通膨、且美國加速擴大縮減資產負債表腳步的預期中。

展望台股後市，容逸燊表示，台股持續呈現量縮震盪格局，代表中小型股的櫃買OTC指數仍有一定熱度，大盤在14500點至14700點回檔支撐，外資和投信資金對台股呈現「內熱外冷」局面。（編輯：張均懋）1110830

延伸閱讀
投資人持續憂心央行鷹派訊號 歐洲股市收盤下跌美升息壓力未除 台股重挫352點連破月、季線及萬五關卡美股狂瀉台股警戒 國安基金：憂外溢效果場邊備戰
容逸燊
外資轉買台股終結連8賣 投信連45買台股量縮返月線季線 法人：上攻待放量、看鮑爾談話
鮑爾
美股重挫千點台股跟跌 證交所籲投資人關注基本面鮑爾放鷹引發市場震盪 台股跌350點失守萬五
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股早盤小漲力守14930點 面板雙虎勁揚