上櫃生技股成交比重逾35% 人氣爆棚

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（中央社記者韓婷婷台北31日電）台灣生技類股近來利多息不斷，加上具防禦性，吸引資金大舉轉進，推升類股價量齊揚，上櫃化學及生技指數均大漲逾2%，成交比重超過35%，大勝半導體的2成餘，上市生技漲勢也有1.5%，為盤面強勢指標。

今天生技醫療族群紅通通，包括中裕、高端、基亞、醣聯、博晟生醫、亞諾法、佰研、聯合、熱映、立康、合世等超過10檔個股強勢漲停。

其他包括合一、中天、永昕、大江、雃博、北極星-KY、智擎、共信-KY、長聖等人氣股大多有3%以上漲勢。

午盤上櫃化學及生技指數漲幅分別在2.6%及2.2%之上，上櫃生技及化學成交比重逼近4成，大幅領先半導體的2成餘；上市生化指數漲幅也在1%以上，成交比重來到1成。

指標股合一旗下糖尿病足新藥ON101進行多國臨床試驗，美國市場採取醫材與新藥並行策略，先以醫材510（k）申請縮短時程搶攻商機，日前獲准上市許可，激勵股價強勢飆高，今天進入20分鐘撮合一筆的分盤交易，早盤股價一度碰觸300元關卡，維持強勢。

台灣新藥廠歷經十多年研發開始進入收割期，包括藥華藥、合一、北極星、智擎、共信、保齡富錦都陸續有新藥解盲、取證、授權等新里程碑進展，為生技產業帶來活絡因子。

近來受到大陸市場整頓衝擊的大江生醫，董事長林詠翔加碼自家股票1%持股，激勵大江今天股價從谷底反彈，大漲逾8%，也為生技股帶來信心。

COVID-19本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心預估，BA.5疫情已經開始，本週單日新增確診有可能超過3.5萬例，高點可能落在9月中下旬，讓防疫相關概念股漲勢再起，增添生技族群整體人氣。（編輯：張均懋）1110831