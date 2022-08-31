台股漲141點站回萬五 月線收紅

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台股31日開低震盪走揚，在台積電回神領漲下，指數絕地反攻，MSCI尾盤生效，終場上漲141.81點，收在最高15095.44點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北31日電）不甩美股連三黑，台股今天開低震盪走揚，在台積電回神領漲下，指數絕地反攻，MSCI尾盤生效，終場上漲141.81點，收在最高15095.44點，一口氣收復萬五關卡、季線與5日線，月線也收紅。

美股連續第3個交易日收低，台股今天以14912.12點開低後，下探14874.33點，跌近80點，未破週一重挫低點14843點，隨後跌勢收斂，盤中受到美股期貨上漲激勵，指數翻紅，一路收復萬五與季線約15071點，終場以最高點作收。

MSCI季度調整尾盤生效，台股今天成交金額來到新台幣2078.94億元；月線收紅，上漲近百點；代表中小型股的櫃買指數上漲0.85%，收199.37點。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電盤中翻紅，終場股價上漲9元，漲幅達1.81%，收505元；鴻海上漲0.46%，收109元，大立光漲0.51%，收1955元。

類股表現以生技股最為搶眼，高端疫苗、基亞、佰研等多檔股票均飆上漲停板。造紙、汽車股也有近2%的漲幅，金融股上漲約0.8%；貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中跌勢收斂，終場回到平盤之上。

日本鬆綁邊境管制，9月7日起開放無導遊團客入境，激勵旅遊股雄獅、鳳凰、五福、燦星旅等收紅，航空雙雄華航、長榮航收盤漲幅均逾2%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中受到美國期貨翻紅激勵，加上櫃買OTC凝聚人氣，權值股台積電也出現拉抬力道，尾盤生效的MSCI兩降一升，對指數負面影響不大，多股力道激勵下，指數大漲收紅，一口氣收復萬五關卡、季線與5日均線。（編輯：張均懋）1110831