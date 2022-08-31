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經部挹注1500億 台電：國家資源有助穩定供電工作

2022/8/31 20:03
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（中央社記者曾智怡台北31日電）針對經濟部編列新台幣1500億元預算挹注台電，台電今天表示，國內電價已兼顧民生，由於吸收大幅度燃料上漲成本，為維持公司穩健經營，以及推動電源開發、投資電網建設提升韌性，國家資源投入有助推行穩定供電工作，盼立院支持。

今天國民黨立法院黨團召開記者會，抨擊行政院通過112年度中央政府總預算案，包含經濟部編列1500億元挹注台電，等於是用總預算填補台電財務漏洞，並呼籲重新檢討能源政策。

台電透過新聞稿表示，因應燃料價格上漲，舉凡美國、日本及歐洲各國電價，無論能源占比如何規劃，其電價均受影響而調漲，且多數國家平均電價漲幅都大於台灣，例如美國各州上漲16至35%，日本連續上漲累計37%，歐洲包含德國、法國的電價都漲破記錄，110、111年歐盟累計上漲45%。

台電進一步說，甚至有報導指出，歐盟因此準備出手干預能源市場，或法國擬規劃將電力公司國有化，以各項措施緩解電價的上升幅度。

台電表示，以目前國內電價而言，因國際情勢影響燃料成本大漲，導致供電成本大幅上升，電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢等因素，決議電價調整幅度。

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如此一來，一方面減緩民生衝擊，一方面讓台電在承受虧損的同時，仍有最低限度的財務能力支持營運，持續推動電源開發及電網建設，為國內民眾提供穩定電力。

台電也說，除能源供應問題外，須面對極端氣候影響，例如因異常氣候影響水力發電，中國四川地區連續限電達15天，直至昨天才恢復正常供電。台電人員致力提供穩定電力，為持續強化供電品質與穩定，盼國會給予更多支持，讓台電持續貫徹穩定供電的使命。（編輯：楊蘭軒）1110831

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