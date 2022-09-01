美國、東南亞動能強 萬泰科今年營收挑戰百億

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）萬泰科技今年受惠美國、東南亞景氣復甦，帶動網路線、汽機車線、太陽能用線等線材大幅成長，帶動上半年營收成長37%，下半年動能預估仍可維持，全年營收可望突破百億大關。

萬泰科今天舉行法人說明會，執行長張程博表示，目前看到包括低軌衛星、網通相關產品需求持續，尤其住宅低電壓用線、空調系統、安防、影音娛樂系統都見到需求明顯成長，預計今年第4季就會開始顯現。

萬泰科上半年營收新台幣50.6億元，較去年同期成長38.6%，歸屬母公司業主淨利2.68億元、每股盈餘（EPS）1.76元，較去年同期大幅成長逾倍，超越去年全年度獲利金額，主要受惠美國、東南亞景氣復甦，需求上升，帶動網路線、汽機車線、太陽能用線等線材大幅成長。今年上半年毛利率從去年的13%拉升至17.76% ，主要是產品組合優化。

展望下半年，張程博表示，第3季營收雖然趨緩，但包括匯率、原物料及運費都屬正向，獲利表現有機會優於營收；整體下半年營收預估將維持上半年水準，全年營收挑戰百億目標不變。

針對近來備受矚目的低軌衛星產品，張程博表示，去年約出貨30萬套，營收占比2%至3%，今年出貨量估200萬套，營收占比上看8%，預計明年出貨量可再顯著成長，但由於產品單價將下滑，預估營收占比可望超越1成。

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萬泰科集團生產基地分散，且各地市場布局已久，其中泰國營收占比約28%，越南、東莞廠各占20%，台北廠則占32%。目前台北廠訂單大於產能，海外廠稼動率約在75%左右。

展望2023年，萬泰科表示，網路線、汽機車線、太陽能用線亦將隨著美國基礎建設、衛星產業、車用以及綠能產業的發展，未來成長可期，加上萬泰持續開發產品的新應用面，例如飯店、醫院、銀行等安防系統用線，均為未來來主要動能。（編輯：張均懋）1110901