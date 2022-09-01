台股帶量下殺一度挫逾300點 盤中力守14800點

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台股1日開低114點跌破萬五，盤中連續失守14900及14800點關卡，最低來到14793.86點、重挫超過300點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北1日電）美國升息陰影下，美股連4黑，台股今天開低114點跌破萬五，盤中連續失守14900及14800點關卡，最低來到14793.86點、重挫超過300點，大盤5日線及10日線下彎，隨後跌勢稍微收斂，力守14800點之上，預估量能約新台幣2300億元。

至10時37分左右，台股加權指數來到14834.21點，下跌261.23點，跌幅1.73%，成交值1205.05億元。電子股跌2%，金融股跌1.5%。

權值電子股台積電陷入空頭整理格局，早盤開低10元，跌破500元關卡，低點來到492元，跌幅逾2.5%，失守季線；聯發科跌幅約2%，低點至652元；鴻海跌幅約1.8%，最低來到107元。

航運股受到貨櫃報價下跌影響而開低，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海早盤分別下跌約0.8%、1.3%、2.2%。

IC設計廠威盛受惠於蘋果公司明年有望推出結合元宇宙的穿戴裝置，今天早盤股價逆勢續揚，攻上近半年來高點93.7元，漲幅約3.5%，盤中翻黑，最低來到87.7元。

面板廠友達董事長彭双浪昨天受訪表示，部分品牌客戶拉貨轉積極，供貨較平穩，激勵今天友達股價上漲逾2.6%，盤中最高17.25元；群創漲幅超過1.6%，高點12.3元。（編輯：楊蘭軒）1110901