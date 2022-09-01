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台積電早盤再失守500元跌逾2% 市值跌破13兆元

2022/9/1 09:29
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美國聯準會（Fed）激進升息疑慮未除，美股下挫，台股今天早盤大跌逾200點，摜破萬五大關，台積電股價再度失守新台幣500元，最低來到494元，跌11元，跌幅2.17%。

台積電早盤市值蒸發2852億元，再度跌破13兆元、來到12.8兆元。

外資法人在8月最後一個交易日轉買超台積電965張，不過8月整月外資法人賣超台積電累計仍達6.2萬張。

台積電積極布局2奈米和3奈米先進製程技術，總裁魏哲家日前在台積電2022台灣技術論壇表示，2奈米將於2025年量產，台積電3奈米還是沿用鰭式場效電晶體（FinFET）架構。美系外資法人預估，台積電2奈米製程可能採用環繞式閘極（GAA）技術架構。

台積電指出，5奈米量產進入第3年，累計生產200萬片，升級版3奈米（N3E）將在2023年下半年量產。

台積電南科晶圓18廠5期至9期為3奈米製造基地，目前正在籌備新竹晶圓20廠，未來將是2奈米生產基地，高雄晶圓22廠預計今年下半年動工興建，2024年量產7奈米及28奈米。（編輯：郭無患）1110901

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