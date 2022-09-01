天二科技26.95元掛牌上市 盤中大漲逾13%

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件晶片電阻廠天二科技今天以承銷價新台幣26.95元正式掛牌上市，開盤震盪走強，最高來到30.5元，大漲13.17%。

天二科技看好電源裝置、車用電子及工業電子應用領域將是未來發展主流，近年業務行銷策略，積極推廣相關領域利基型產品，並搭配建置全系列產品生產線。

展望海外布局，天二科技今天指出，全球供應鏈重組，眾多電子大廠將生產基地轉移至東南亞市場，天二科技謹慎關注與評估客戶將供應鏈聚落往新南向發展可能性，將海外設廠列為中期發展策略。

天二科技積極布局車用被動元件，利基型的薄膜及金屬板產品有機會切入相關市場，天二科技規劃今年車用占比提升至2成，今年車用產品可維持正成長趨勢，仍以中國大陸市場為主。

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從客戶端來看，法人指出，天二科技客戶包括車用Gogoro、比亞迪等，設備工控類則有致茂電子、博世（Bosch）等，電源類則包含光寶，電子代工的廣達、英業達、華泰以及日系客戶Panasonic。

天二科技創立於1970年2月，1988年轉型投入晶片電阻製造，主要布局被動元件貼片電阻，廠區位於台灣高雄前鎮和中國大陸深圳，擁有厚膜、薄膜、金屬板製程技術。（編輯：楊凱翔）1110901