美股走勢分歧 法人：台股14800點震盪整理

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（中央社記者賴言曦台北2日電）美股主要指數今天走勢分歧，道瓊與標普500指數收高，終結連4黑；法人認為，美股雖走勢分歧，但因下週將迎來中秋節連續假期，交易日較少，預料台股今天會在14800點附近震盪整理。

美國政府2日即將公布最新非農就業數據，預料將鞏固聯邦準備理事會（Fed）對於貨幣緊縮的承諾，美股4大指數走勢分歧，道瓊工業指數上漲145.99點或0.46%，以31656.42點作收；標準普爾500指數上揚11.85點或0.30%，收3966.85點。

科技股那斯達克指數下跌31.07點或0.26%，收11785.13點；費城半導體指數下滑51.44點或1.92%，收2625.95點。

美中科技戰開打，美國政府近日要求晶片大廠輝達（Nvidia）與超微（AMD）停止向中國及俄國出售人工智慧（AI）相關的高階運算晶片，預估恐使輝達損失4億美元的潛在銷售市場。

備受台灣投資人關注的台股ADR則集體收黑，台積電ADR下滑1.71美元或2.05%，收81.64美元；聯電ADR下跌0.08美元或1.21%，收6.55美元；日月光ADR下跌0.16美元或2.78%，收5.6美元。

觀察台股走向，台達電、欣興、台灣高鐵、福壽今天將舉辦法人說明會。另中國深圳市加重COVID-19疫情防控措施，而鴻海旗下富士康在當地龍華觀瀾設有生產園區，但鴻海表示，深圳廠區營運及產線運作正常。

另外，中國四川成都市全市居民「原則居家」，形同封城。鴻海集團旗下富士康在成都設有廠區，鴻海今天上午表示，成都廠區目前營運正常。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股下週將迎來中秋節連續假期，交易日變少的情況下，行情雖然不會大幅上漲，但有望小波反彈，在14800點至15000點之間小幅震盪，待國際局勢明朗，資金回流，才會有向上行情，但整體還是要看通貨膨脹、美國聯準會後續升息狀況。（編輯：楊凱翔）1110902