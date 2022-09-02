研調：中企布局電動車供應鏈 台廠攻電池正極材料

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（中央社記者潘智義台北2日電）研調機構DIGITIMES Research今天指出，中企於電動車供應鏈布局完整，全球電池大廠未來5年擴產積極，而台廠生產電池正極材料上游原料硫酸鎳，重要原料鎳價明年可望回到起漲點。

DIGITIMES Research分析師林芬卉接受線上採訪表示，台廠美琪瑪重視正極材料原料的回收技術、康普則積極擴充正極材料原料產能，兩家公司生產正極材料硫酸鎳，先前鎳價高漲，但現在鎳價已降下來，預估明年會回到先前的未起漲點，所以廠商才會認為無礙硫酸鎳的生產及供貨，並對獲利無太大影響。

林芬卉透過新聞稿指出，從全球電動車供應鏈觀察，中國電動車供應鏈產業聚落已成形，且持續朝上游電池材料布局，其中，中國業者占全球電池材料比重約達6成；雖正極材料主要礦源分布在世界各地，但中國與當地採礦業者合作，並強化精煉技術，因此中國於全球動力電池原材料提煉比重高達8成。

另一方面，因應終端電動車需求增長，全球主要動力電池大廠未來5年產能擴充積極，市場預期2025年產能較2021年將呈倍數擴增；值得注意的是，在美中貿易戰制肘下，影響中國電池業者供貨，促使南韓業者前往美國設廠，或與美國3大車企合作設電池廠，甚至形成寡占局面。

DIGITIMES Research說明，動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔離膜等4大材料所組成，其中以正極材料占比最大，高達4成，價格漲幅也最為顯著，以三元及磷酸鐵鋰電池用的鋰鹽為例，自2021年起至2022年中，價格增幅高達800%以上。（編輯：趙蔚蘭）1110902